Lazio Parolo Serie A | La Lazio lotta per lo Scudetto e attende la ripresa del campionato per continuare il cammino e la lotta contro Juventus e Inter. Tra i protagonisti principali del club allenato da Simone Inzaghi c’è sicuramente Marco Parolo, uomo spogliatoio e leader della squadra.

Parolo: “Mi manca l’adrenalina del campo ma andiamo avanti pian piano”

Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, Marco Parolo ha raccontato i giorni di quarantena e gli obiettivi personali e di squadra per il presente e per il futuro.

“L’Italia è un paese che riesce sempre a trovare una soluzione a tutto. Spero non ci sia una corsa folle alla fine della quarantena, ma una ripresa con lo spirito giusto. Bisogna partire da piccoli passi e poi torneremo tutti alla normalità”.

Quarantena? “Sto imparando nuove cose: come cucinare. Intanto mi tengo allenato e alleno anche la mente. Sto leggendo un libro di Gianni Mura che raccontava come nessuno il ciclismo. Io sono di Varese e la mia famiglia è lì. Per fortuna quella zona è meno colpita di Milano e Bergamo e ora iniziano a vedersi i primi piccoli passi in avanti”.

Cosa ti manca del campo? “L’adrenalina che ti dà ogni partita. Ho bisogno della singola sfida nella partitella e della voglia di superare l’avversario ogni giorno. Poi vincere è sempre bello”.

Serie A Lazio, Parolo: “Ripartiamo per vincere”

Il centrocampista biancoceleste, poi, ha considerato il ritorno in campo e la volontà di cercare risultato da parte della Lazio.

“C’è tanta voglia di ripartire. Il problema della mancanza del pubblico è grande, si era creata una sinergia incredibile: partivamo già 1-0 per noi. Non so come sarà la ripresa. E’ come un nuovo inizio, un nuovo ritiro. Ci guarderemo negli occhi e sapremo subito come andrà”.

Momento incredibile grazie all’assenza di pressione? “Quando lotti per un qualcosa di concreto è diverso dal quando lo fai per una qualificazione in Champions. Hai sempre tanta energia sì, ma non quanta ne hai quando ti giochi un trofeo. Il sogno scudetto deve essere uno sprono per farci continuare con la stessa fame e voglia di prima“.

Inzaghi e la difesa? “Siamo migliorati molto. Il mister con il suo staff ha avuto la capacità di prendere tutte le cose positive degli anni e metterle insieme. I risultati parlano per noi. Non lasciamo più solo i difensori dietro, ma torniamo tutti con delle grandi transizioni negative che prima non facevamo. Il bello di essere in un progetto è quello di poter trovare gli errori e migliorarli durante gli anni. Poi è anche capitato che siamo stati in 11 dietro la linea della palla negli ultimi minuti e poi abbiamo fatto male agli avversari”.

Stagione diversa? “Sì, all’inizio faticavo a rendere perché non ero più titolare e non riuscivo ad entrare in condizione. Poi ho dovuto resettare il cervello e pensare in altro modo. Con il tempo poi ho trovato la mia dimensione e mi sono sentito importante per la squadra. Amo questa maglia e questa piazza, mi sono messo a disposizione senza neanche pensarci. So che devo dare tutto se il mister mi chiede 10, 15 0 40 minuti”.