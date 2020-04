ISS Rezza Serie A | Giorni di costanti dubbi per il calcio italiano che non conosce ancora il suo futuro. Club e Lega Calcio sono ancora divisi dalle posizioni del Governo che attende di capire quando potrà dare il via libera. Non ci sono ancora rassicurazioni sul calo dell’epidemia e anche il calcio, ovviamente, è chiuso nell’imbuto dell’incertezza.

ISS, Rezza: “Calcio non a rischio zero, Serie A difficile da far ripartire”

Intanto si era pensato ai primi giorni di maggio come data utile per far ripartire gli allenamenti e dopo qualche settimana anche la Serie A. Ma non è ancora detta l’ultima parola, anzi. Gianni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), alla conferenza stampa all’istituto sull’andamento del Coronavirus, ha parlato proprio della possibile ripresa della Serie A.

“L’eventuale ripresa del calcio credo sia una decisione difficile da prendere, ma per questo sport non ci sono condizioni di rischio zero e in questo caso c’è anche un contatto fisico. Il rischio non è zero”.

Calcio in difficoltà? “Dal punto di vista tecnico il calcio implica il contatto diretto e quindi controlli molto stretti su un numero di persone molto ampi. L’assunto è che si gioca a porte chiuse, ma ci sono 22 giocatori in campo e intorno ci sono almeno 200 che stanno intorno. I controlli da fare dovrebbero essere a cadenze molte strette”.

Serie A, ripresa a maggio?

La Serie A ha votato all’unanimità dei club per la ripresa. La FIGC ha emanato il protocollo per gli allenamenti che potrebbero riprendere a partire da inizio maggio. Il Governo centrale, però, si appoggia sulle condizioni sanitarie in cui versa l’Italia e non ha ancora deciso. Saranno settimane molto delicate per il calcio italiano, le prossime.