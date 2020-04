FIFA, attivato il piano di aiuti economici: 150 milioni alle Federazioni

Tweet on Twitter

FIFA Piano Marshall | La FIFA scende concretamente in campo per aiutare le 211 Federazioni facenti parte del massimo organo calcistico. E’ stata infatti stanziata una prima tranche di aiuti economici per complessivi 150 milioni di dollari, avviando così il proprio “Piano Marshall“. E’ solo il primo passo verso le Federazioni, nelle prossime settimane ci saranno aiuti ancora più concreti.

FIFA, Infantino spiega il Piano Marshall: “Aiutiamo subito le Federazioni”

Gianni Infantino, Presidente della FIFA, ha spiegato chiaramente come funzioneranno gli aiuti che da oggi in poi saranno eseguiti nei confronti delle Federazioni.

“La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica ed è dovere della FIFA supportare quelli che si trovano ad affrontare bisogni importanti. Il nostro impegno parte subito con aiuti finanziari alle Federazioni che vivono momenti di disagio. Questo è il primo passo di un vasto piano di aiuti che stiamo sviluppando per rispondere all’emergenza nell’intera comunità calcistica. Stiamo cercando di stimare le perdite in modo molto preciso e tutti gli strumenti necessari alla fruizione immediata degli aiuti”.

Ecco come funziona l’aiuto della FIFA

Normalmente l’erogazione della seconda quota dei contributi per il 2020 era prevista a luglio ma la FIFA ha deciso di assegnarli immediatamente. Le federazioni avrebbero ricevuto l’intero importo del contributo solo dopo aver soddisfatto criteri specifici. Ad oggi ogni federazione riceverà 500.000 dollari, per soddisfare gli obblighi finanziari che potrebbero avere nei confronti del personale e di terzi.