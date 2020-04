Coronavirus, la lista dei lavori più a rischio

Tweet on Twitter

Coronavirus: quali sono i lavori più a rischio?

Coronavirus Lavori a Rischio | La nostra nazione sta attraversando la più grande crisi dal dopoguerra, e adesso, seppur si intraveda finalmente la luce in fondo al tunnel, appare davvero difficile la ripresa alla vita di tutti i giorni. La Fase 2 è in procinto di cominciare, e a breve diverse attività cercheranno di riprendere in maniera graduale, anche attendendosi a misure di sicurezza e ad un calendario ben precico.

Ma quali sono, ad oggi, i lavori più a rischio tenendo in considerazione la situazione dell’Italia? L’Inail ha tracciato un grafico, e andandola a leggere si può effettivamente capire quali sono le mansioni più rischiose, tenendo in considerazione tre fattori importanti: l’esposizione al pubblico, prossimità ed aggregazione. Ebbene ecco la lista: forze dell’ordine, i farmacisti, gli operatori sanitari, assistenti sociali, atleti professionisti, i parrucchieri e i dipendeni delle agenzie funebri. Questo quanto riportato da CalcioNapoli24.

Coronavirus: diminuisce il carico sugli ospedali

I medici e gli infermieri sono stati senza dubbio i veri eroi della resistenza alla pandemia, e ogni giorno migliaia di addetti ai lavori mettono a rischio la propria vita per salvare i pazienti contagiati. Il carico sugli ospedali sta fortunatamente diminuendo, questo anche andando ad analizzare i dati forniti dalla Protezione Civile.