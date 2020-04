Coronavirus Sambia Montpellier Ligue 1 | Il Coronavirus continua a creare problemi e a tenere sotto tensione tutto il mondo. Anche il calcio non è esente da contagi e dal conseguente stop ai campionati e ad oggi non ci sono date precise per la ripresa. In Italia sembra più vicino il possibile ritorno in campo, almeno per gli allenamenti e poi solo successivamente della Serie A. Nel resto del mondo, però, la situazione è ancora molto delicata. In Francia potrebbe essere stato registrato poche ore fa il primo contagio di un calciatore della Ligue 1.

Coronavirus Ligue 1, Sambia del Montpellier ricoverato: potrebbe essere il primo contagiato

Potrebbe essere Junior Sambia il primo calciatore della Ligue 1 ad essere positivo al Coronavirus. Il giovanissimo centrocampista del Montpellier è ricoverato da inizio settimana in una clinica di della città del Sud della Francia per il peggiorare delle sue condizioni. La società, confermando informazioni diffuse dalla stampa locale, ha fatto sapere che Sambia è affetto da “problemi digestivi e respiratori“.

Notizie COVID-19 Francia: medico del Reims morto suicida

Junior Sambia non sarebbe il primo caso di Coronavirus nel calcio francese perché A marzo, era risultato positivo il sudcoreano Hyun-jun Suk, che gioca nel Troyes , in Ligue 2 e anche il medico del Reims. Bernard Gonzalez, 60 enne, era risultato positivo insieme a sua moglie e, non riuscendo a gestire la situazione, si è poi suicidato.