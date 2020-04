Coronavirus e inquinamento, la conferma: “Si annida nelle polveri sottili”

La Società Italiana di Medicina Ambientale ha diffuso una nota nella quale si confermano quelle che furono le posizioni del Position Paper di un mese scorso: il covid-19 può ritrovarsi anche nel particolato che si forma con l’inquinamento.

Il covid-19 si diffonde con l’inquinamento

Le immagini da ogni parte d’Italia che mostrano come la natura si stia appropriandosi di nuovo dei suoi spazi, tornano utili anche in ottica sanitaria. Stando infatti all’annuncio del Sima, il coronavirus può ritrovarsi anche nelle famose polveri sottili. Assodato questo passaggio, si apre una nuova stagione d’interventi che consentano, anzi obblighino, al contenimento dell’inquinamento come modo per contrastare l’espansione e poi il ritorno dell’epidemia.

La nota del Sima

Il commento è affidato al professor Alessandro Miano, presidente della Sima, assieme a Leonardo Setti, coordinatore del gruppo di lavoro: “Questa prima parte della ricerca voleva chiarire ogni dubbio sulla presenza dell’RNA del SARS-CoV-2 sul particolato atmosferico. Le analisi sono state svolte su 34 campioni di PM10 provenienti dai siti industriali della provincia di Bergamo, raccolti con due diversi campionatori d’aria per un periodo che è andato dal 21 febbraio al 13 marzo“.

E se fosse anche l’inquinamento uno dei motivi che hanno portato ad una così drammatica situazione in Lombardia? La zona è notoriamente ad alta industrilizzazione: un motivo in più per ripensare alle famose riaperture.