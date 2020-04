Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di venerdì 24 aprile: le parole di Conte

Sono stati diramati, attraverso un comunicato ufficiale della Protezione Civile, i dati della lotta in Italia al covid-19: continua l’arretramento del virus.

I dati della battaglia contro il covid-19

Al 24 aprile, il numero in totale delle persone contagiate dal virus è 192.994, con un aumento rispetto a 24 ore fa di 3.021 nuovi casi. Gli attualmente positivi sono quindi 106.527: rispetto a ieri sono 321 in meno. Cala ancora il numero dei ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 2173, con un decremento di 94 persone rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore i deceduti sono stati 420 e portano il totale di vittime in Italia quindi a 25.969.

Numeri spaventosi ancora, ma che denotano un arretramento dell’epidemia. Fa eccezione tuttavia la Lombardia: qui i casi tendono ancora ad aumentare. Rispetto alle ultime 24 ore c’è stato un incremento di 1.091, portando il totale degli attualmente positivi a 71.256. In Basilicata, dall’altra parte del paese, anche oggi non si annovera nessun nuovo caso.

