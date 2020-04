Coronavirus, Fase 2 in arrivo: il calendario della ripresa con 4 date

Coronavirus: Fase 2, ci sono le nuove date per le attività

Coronavirus Fase 2 | L’emergenza Coronavirus ha scombussolato parecchio i piani dell’Italia, e adesso, sfruttando anche un miglioramente visibile della situazione, la nostra nazione si avvicina sempre di più al fatidico momento della Fase 2. Cos’è? Semplicemente la ripresa graduale di alcune attività, importanti soprattutto per iniziare nuovamente a far girare l’economia nazionale. In mattinata però sono usciti altri dettagli: 4 nuove date di svolta per determinate attività.

Un vero e proprio calendario che dovrebbe dettare i tempi. Il 27 aprile ripartiranno le fabbriche di macchine industriali per agricoltura e silvicoltura, mentre il 4 maggio data fondamentale per i cantieri, insieme a industrie tessili e della moda. Più tardi, l’11 maggio, giornata fatidica per la vendita al dettaglo, ovviamente sempre tenendo in considerazione le solite misure di sicurezza e restrizione. Infine, per la gioia dei giovani e non solo, il 18 maggio potrebbero riaprire i bar e i ristoranti: un metro di distanza al bancone, 2 metri tra un tavolo e l’altro. A riportarlo e Il Corriere della Sera.

Fase 2: Conte avvisa tutti

La Fase 2 finalmente sta arrivando, e tutti i cittadini cominciano a intravedere un barlume di luce in fondo al tunnel della pandemia. Le attività stanno per riprenderere, ma il Premier Conte ha voluto parlare chiaro ed avvisare tutti: ecco quanto riportato dalla nostra redazione.