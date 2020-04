Il coronavirus annulla l’Eredivisie in Olanda: titolo non assegnato, Ajax in Champions

La decisione è diventare ufficiale da pochi minuti: dopo il Belgio, anche l’Olanda annulla il proprio principale campionato di calcio. Il titolo non è stato assegnato, mentre sono stati decisi piazzamenti.

Il Covid-19 ferma il campionato in Olanda, è ufficiale

Come il Belgio, anche la vicina Olanda ha deciso che non era il caso di continuare a giocare con l’epidemia ancora in atto e ha preferito cominciare ad organizzarsi per la prossima stagione. Niente promozioni o retrocessioni, niente festa per il famoso Schaal (lo scudo che vince il campione d’Olanda). Sono stati soltanto annunciati i posti in Champions: Ajax direttamente ai gironi, Az Alkmaar ai preliminari. Le due formazioni erano a pari punti, ma i Lancieri hanno la miglior differenza reti e questo è bastato per assicurarsi il primato. Feyenoord terzo (e quindi alla fase a gironi di Europa League), PSV quarto e Willem II (andranno ai preliminari dell’ex coppa Uefa). La classifica tiene conto della situazione cristallizzata alla 26ª giornata.

Si attendono a questo punto degli sviluppi, oltre che negli altri paesi, anche da parte dell’Uefa. Le parole di Ceferin, in questo senso, erano stato quasi minatorie per chi avrebbe deciso di on ricominciare a giocare.

