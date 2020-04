Calciomercato, il Vasco ci prova: non solo Ibra, ecco altri due italiani

Il Vasco da Gama vuole diventare un super-Vasco: una sorta di Galacticos a tempi di samba, con l’arrivo di Ibrahimovic e altri campioni, di cui anche qualche italiano…

Ultime mercato, il Vasco da Gama all’assalto di Ibrahimovic e gli altri…

E come nel caso del Real Madrid, tutto risale alla corsa per la presidenza. Se i Galacticos nacquero proprio per una promessa di Florentino Perez, così il candidato alla poltrona principale del Vasco, Luiz Roberto Leven Siano, promette una squadra da sogno in caso di elezione. Come dichiarato alla sezione locale di Fox Sports, il progetto è davvero ambizioso: “Ci stiamo lavorando. Ibra e Balotelli hanno lo stesso agente, per il primo è ancora più complicata ma vedremo. In ogni caso non è importante, arriveranno in ogni caso dei campioni, se non sarà uno sarà un altro“.

Ultimissime mercato, c’è spazio anche per Giovinco e Touré al Vasco

Stando alle sue parole, potrebbe esserci il suo zampino dietro al mancato acquisto di Yaya Touré da parte del Botafogo; fino a questo momento, si credeva fosse stata colpa del coronavirus. “Se il trasferimento di Touré è saltato“, conclude il candidato presidente, “evidentemente qualcuno ha fatto sì che fosse così“. Stando sempre a Fox Sport, il Vasco adesso si è messo anche sulle tracce di Sebastian Giovinco, che attualmente si trova all’Al Hilal, in Arabia Saudita.