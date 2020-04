Calciomercato Roma, il PSG paga la clausola di Pellegrini?

Lorenzo Pellegrini è finito nell’obiettivo di Leonardo, che vuole il centrocampista per il PSG: secondo fonti francesi, è in arrivo una super-offerta.

Calcio mercato Roma, il PSG su Pellegrini

A riportare le ultime in casa Roma è il portale footmercato, secondo il quale il direttore sportivo dei parigini, innamorato della mezzala giallorossa, avrebbe già studiato una proposta da recapitare a Petrachi. Le prime indiscrezioni riportano di come il PSG sia in attesa di ulteriori sviluppi sulla situazione societaria, per poi sferrare la mossa decisiva. L’obiettivo dei francesi è evitare di pagare la clausola rescissoria, che attualmente ammonta a 30 milioni di euro. Tuttavia non è da escludersi che tale pagamento possa anche arrivare, visto l’interesse di Leonardo per il giocatore. Il brasiliano ex Milan tuttavia, conoscendo molto bene il mercato italiano, sa bene che in casi come questo attendere è la scelta più saggia.

