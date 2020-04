Calciomercato Napoli: Zielinski via, niente rinnovo c’è un problema

Calciomercato Napoli: Zielinski può partire

Ultime Calcio Napoli, Piotr Zielinski non è sicuro di restare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il polacco non ha ancora rinnovato. Il motivo è uno solo. Il Napoli vorrebbe trattenere il calciatore e il centrocampista restare in azzurro e prolungare l’accordo fino al 2021.

Senza firma, tuttavia, gli azzurri saranno costretti a venderlo a fine stagione.

Il nodo riguarda le multe, o meglio le successive cause civili che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis intende imbastire contro i suoi giocatori per il famoso ammutinamento del 5 novembre dopo il Salisburgo.

Per questo motivo anche i rinnovi sono bloccati. E’ quanto emerge dal retroscena su una trattativa di rinnovo arenatasi proprio al momento della firma.

Era ancora gennaio e il coronavirus sembrava un problema solo cinese. Nulla che potesse far temere in quel momento una pandemia.

Ultime Napoli, l’incontro ed il retroscena

Nella sede della Filmauro, a Roma si erano presentati l’agente di Zielinski, Bartolomeno Bolek, con i suoi consulenti legali ed i dirigenti del Napoli con i propri avvocati. Dopo una giornata intensa di trattative, fra clausole, diritti d’immagine e cifre d’ingaggio (sostanzialmente raddoppiato a 2 milioni, contro l’1,1 attuale, fino al 2025), al momento di apporre le firme Bolek ha chiesto la presenza di De Laurentiis.

Il procuratore ha chiesto di rimuovere anche formalmente la minaccia della causa civile per danni d’immagine. Spiegando che il giocatore è pronto a pagare la multa, ma che non si può firmare un accordo così senza fiducia. Il patron azzurro ha declinato l’offerta e la trattativa si è inceppata.

Per questo motivo ora il Napoli è nei guai, visto che a solo un anno dal termine del contratto, in estate senza rinnovo sarà costretto a ragionare su una cessione.