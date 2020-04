Calciomercato Napoli, Mertens nel mirino della Roma: c’è l’offerta

Calciomercato Napoli: la Roma ci prova per Mertens

Calcio Mercato Napoli Mertens | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e le principali squadre del nostro campionato stanno cercando giorno dopo giorno di portare avanti operazioni in vista dell’estate. Il Napoli in particolare si sta impegnando soprattutto nel blindare i propri gioielli, uno su tutti Dries Mertens. L’attaccante belga non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo, e pertanto scatenerà una vera e propria guerra tra tutte le pretendenti.

Dall’Italia specialmente arrivano notizie giorno dopo giorno, stamattina l’ennesima, riportata dal Corriere dello Sport: pare infatti che la Roma sia tornata alla carica per Mertens, e voglia offrire al belga un triennale da 3,5 milioni di euro all’anno più bonus. Una proposta molto allettante, e che sicuramente mette paura agli azzurri.

News Napoli: Mertens, più Inter che Roma?

Il futuro di Mertens è ora più che mai incerto, e ad oggi è difficile prevedere la sua prossima squadra. Il Napoli farà di tutto per tenerselo stretto, ma non è da escludere un clamoroso ribaltone da qui ai prossimi mesi. La Roma ci sta provando seriamente, ma occhi puntati soprattutto sull’Inter, altra grande pretendente: i nerazzurri sembrano in pole, con un’offerta più alta di quella dei giallorossi.