Calciomercato Napoli: Callejon verso il Fenerbahce, piace Veretout

Ultime Napoli: Callejon verso l’addio, spunta l’offerta del Fenerbahce

Calcio mercato Napoli Callejon Fenerbahce Veretout Roma | Il mercato del Napoli entra sempre più nel vivo. La società azzurra lavora ad acquisti e cessioni per la prossima stagione, ma non solo. I rinnovi di contratto sono una delle priorità della SSC Napoli. Tanti calciatori in scadenza tra giugno 2020 e il 2021. Tra i calciatori in scadenza a giugno ci sono Dries Mertens e José Callejon, due bandiere ormai che sono in azzurro dal 2013. Entrambi i calciatori si stanno guardando intorno e sono pronti a svincolarsi dal Napoli per firmare con un nuovo club. Per Callejon c’è la fila in Spagna. Il calciatore, infatti potrebbe tornare in patria, dove ci sono su tutte Siviglia e Valencia. Intanto, nelle ultime ore, secondo Aksam Spor, il Fenerbahce avrebbe presentato un’offerta ufficiale al calciatore. Contratto di due anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Il calciatore chiede 3 milioni.

Calciomercato Napoli: piace Veretout della Roma

In entrata, invece, il Napoli pensa a tutti i reparti. A centrocampo potrebbe uscire Allan e forse anche Fabian Ruiz. Per questo il club azzurro, dopo gli acquisti di gennaio Demme e Lobotka, pensa a Jordan Veretout. Il centrocampista francese può avere il via libera dalla Roma e la scorsa estate De Laurentiis e Giuntoli avevano già chiuso il colpo, poi bocciato da Ancelotti. Ora può esserci un ritorno di fiamma.