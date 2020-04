Calciomercato Milan, retroscena Modric: sarebbe arrivato in estate

Ultime Milan, Luka Modric è svanito per un soffio. Il colpo di mercato era veramente ad un passo.

In estate se ne è parlato tanto, e poteva andare in porto per davvero. Ne sono certi in Spagna dove Marca riporta come Zvonimir Boban avesse quasi trovato la quadra per portare l’ex Pallone d’Oro in rossonero dalla prossima stagione.

Ultime Milan, senza Boban Modric non arriva

Il turbolento addio del CFO milanista ha però cambiato le carte in tavola e fatto saltare l’affare. Come per Ibrahimovic, decisiva infatti nel passaggio del centrocampista croato al Milan sarebbe stata la presenza del croato.

Il connazionale aveva convinto il calciatore con la propria intercessione da dirigente. Negli ultimi mesi, tuttavia, Boban è stato sollevato dall’incarico tra le polemiche.

Ultime Milan: Modric ora va in MLS?

Difficile che la trattativa possa riprendere: per la stampa spagnola Modric a questo punto potrebbe restare al Real Madrid, o accettare la proposta dell’Inter Miami di David Beckham in America. Se andasse in MLS, la sua carriera a grandi livelli, a due anni dal Pallone d’Oro e dalla finale Mondiale, potrebbe dirsi conclusa. Anche perchè il Milan, visto il ridimensionamento cercato da Gazidis, non potrebbe corrispondere al calciatore il contratto richiesto.