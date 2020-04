Calciomercato Milan Ibrahimovic | Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è più incerto che mai. In questo momento di stop del campionato italiano, lui non si ferma. Proseguono gli allenamenti con Hammarby, con cui ha disputato anche un triangolare, trovando, come sempre la via del gol.

Al termine del triangolare ha rilasciato un’intervista al DPlay per una lunga intervista nella quale ha parlato del rapporto col Malmoe e, soprattutto, del suo futuro.

“Non si sa mai cosa può succedere nel calcio. Al momento ho un contratto con il Milan e vediamo prima come e se finisce lì. Ho sempre detto che voglio giocare il più a lungo possibile e così sarà. Sono una persona che vuole essere utile alla causa. Se fai parte di una squadra, devi essere in grado contribuire con qualcosa. Vedremo cosa succederà”.

Ibrahimovic: “Statua distrutta a Malmo? Non è un problema, io sono nella storia”

L’attaccante del Milan, poi, ha parlato anche del passato al Malmo e di tutte le polemiche che si sono verificate dopo l’acquisto del 25% dell’Hammarby.

“Ho giocato per il Malmo, ho fatto quello che ho fatto per loro anche se non ero il benvenuto. Sento di essere stato troppo gentile. Gli ho donato più di 100 milioni e dovrebbero solo ringraziare. Penso sia un peccato che abbiano vandalizzato la statua. Continuare a parlarne, poi, è una cosa da bambini dell’asilo. Alla fine era solo una statua. La mia storia non è stata demolita solo perché non c’è più la statua: la mia storia resta per sempre“.