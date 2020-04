Calciomercato Milan: Boadu il nuovo Ibra, arriva in estate

Ultime Milan, in estate arriva Boadu. Come riportato da Tuttisport, il club rossonero resta in attesa di capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Intanto lavora sui giovani da mettere a disposizione di Ralf Rangnick, il candidato numero uno alla panchina della prossima stagione.

Tra i primi obiettivi per l’attacco c’è olandese Myron Boadu dell’Az Alkmaar, club che in questa stagione ha lottato per il titolo e dove sono esplosi calciatori del calibro di Koopmeiners, pure lui nel mirino rossonero.

L’attaccante piace a mezza Europa. L’olandese è nato ad Amsterdam il 14 gennaio 2001 e ha dunque compiuto solamente tre mesi fa 19 anni.

In questa stagione 2019-20 Boadu ha messo insieme ben 20 reti e 13 assist in 39 gare stagionali. Rendimento che ha richiamato l’attenzione non solo della nazionale Under 21 olandese ma anche della maggiore di Ronald Koeman, dove ha già segnato.

Ultime Milan: il prezzo

Per questo oggi il valore di Boadu è schizzato in pochi mesi da 5 a 20 milioni. Ma non è detto che tale cifra possa bastare per strapparlo all’Az. Il centravanti è assistito da Mino Raiola, solito rapace nell’individuare i migliori talenti del calcio olandese e non solo.

Raiola non vede di buon occhio il progetto di Elliott, ma Boadu in un Milan di giovani potrebbe essere la stellina della formazione soprattutto con l’avvento di Rangnick.

Alto 183 cm, Boadu oltre a un ottimo fiuto del gol, ha messo in mostra doti fisiche non banali, grande velocità e qualità tecnica. Potrebbe essere l’attaccante dell’Olanda del futuro.