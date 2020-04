Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Thomas Partey è un obiettivo, i dettagli

Mercato Juve: interesse per Thomas Partey dell’Atletico. Il centrocampista è uno dei prodotti della ‘cantera’ dell’Atletico Madrid.

Dopo due anni in prestito a Maiorca e all’Almeria, la sua carriera è esplosa all’Atletico Madrid, club che ha nel cuore, pupillo di Diego Simeone e titolarissimo del centrocampo dei ‘Colchoneros’.

La sua crescita esponenziale avvenuta nelle ultime stagioni che ha fatto drizzare le antenne ai migliori club d’Europa, attenti ai progressi del ghanese: secondo quanto riportato da ‘Marca’, anche la Juventus si starebbe muovendo per l’acquisto del calciatore che però ad oggi non sarà semplice da strappare a Simeone.

Il contratto di Thomas con l’Atletico Madrid scade infatti nel 2023 e gli spagnoli avrebbero intenzione di prolungare la durata, magari con un cospicuo aumento dell’ingaggio.

Il centrocampista, infatti, ha una clausola rescissoria da 50 milioni, cifra più che abbordabile per le pretendenti e che l’Atletico vorrebbe cancellare o almeno raddoppiare.

Oltre a quello della Juve bisogna sottolineare che sul calciatore c’è anche l’interesse di Arsenal (confermato recentemente dal padre del ragazzo) e Manchester United.

Ultime Juve: la volontà del calciatore sarà decisiva

Queste società sanno bene che la priorità di Thomas è quella di continuare con l’Atletico Madrid. Il calciatore non ha intenzione di trattare con nessuno fin quando non avrà parlato con i ‘Colchoneros’. L’impressione, insomma, è che ci sia fiducia reciproca nel raggiungere un accordo ma in caso contrario la Juve si farebbe trovare pronta.