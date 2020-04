Calciomercato Juventus, Ramsey: “Tornare a casa? Perché no…”

Aaron Ramsey spiazza tutti i tifosi bianconeri attraverso una diretta su Instagram: il centrocampista della Juventus, arrivato la scorsa stagione, ha annunciato che un ritorno in Galles è un progetto che non si può scartare.

Calcio mercato Juve, le parole di Ramsey

Arrivato meno di 12 mesi fa, a parametro 0 come piace a Paratici, l’ex Arsenal è stato tra gli acquisti più indovinati, nonostante sia andato anche lui a folate. Merito della sua grande fisicità certo, ma anche della capacità di adattamento: Sarri l’ha impiegato all’occorrenza anche come trequartista e non è rimasto per niente deluso. Ecco quindi che le sue parole sorprendon e non poco, anche se si dovesse trattare di un tempo lontano: “Grazie al Cardiff sono diventato un calciatore professionista, quindi un giorno potrei tornare: perché no? Al momento nessuno può dirlo…”.

