Calciomercato Juventus, Ramsey: “Tornare a casa? Perché no…”

Aaron Ramsey spiazza tutti i tifosi bianconeri attraverso una diretta su Instagram: il centrocampista della Juventus, arrivato la scorsa stagione, ha annunciato che un ritorno in Galles è un progetto che non si può scartare.

Calcio mercato Juve, le parole di Ramsey

Arrivato meno di 12 mesi fa, a parametro 0 come piace a Paratici, l’ex Arsenal è stato tra gli acquisti più indovinati, nonostante sia andato anche lui a folate. Merito della sua grande fisicità certo, ma anche della capacità di adattamento: Sarri l’ha impiegato all’occorrenza anche come trequartista e non è rimasto per niente deluso.

Ecco quindi che le sue parole sorprendon e non poco, anche se si dovesse trattare di un tempo lontano: “Grazie al Cardiff sono diventato un calciatore professionista, quindi un giorno potrei tornare: perché no? Al momento nessuno può dirlo…”.

Juventus, la situazione contrattuale di Ramsey

Parole che scuotono anche in considerazione dell’età del centrocampista, giunto ormai sulla soglia dei 30 anni. Il suo attuale contratto coi bianconeri scadrà nel 2023, quindi non c’è molto spazio per colpi di testa, a meno che non sia proprio il giocatore a mettersi di traverso. Più che altro, potrebbe anche arrivare un capovolgimento di fronte: come è ormai chiaro, Paratici sta lavorando proprio per il centrocampo e quindi è il caso di dire, senza scadere nella retorica, che nessuno in quella zona è al sicuro.