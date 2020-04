Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Pogba, nessun opzione per il rinnovo

Ultime Juve, Pogba prepara l’addio ed anche il Manchester United sa che deve venderlo. Il futuro del francese è sempre più lontano da Manchester.

Come riportato da Tuttosport, il club inglese avrebbe deciso di non esercitare l’opzione unilaterale di rinnovo del contratto di Paul Pogba dal 2021 al 2022.

I Red Devils cercano di sostituire adeguatamente il Polpo, mentre il francese continua ad essere conteso da diversi club.

Ad oggi in lizza ci sono Juventus, Real Madrid, PSG e…Inter.

Questo sarebbe l’ennesimo segnale lanciato alle spasimanti sul mercato: se volete Pogba, provate a prenderlo ora prima che sia tardi. Lo United sarebbe praticamente costretto a cedere il Polpo adesso per evitare di perderlo tra qualche mese a parametro zero.

Il problema è che il club inglese chiede ancora troppo. La soluzione in questo momento potrebbe essere quella di tentare uno scambio. Sul fronte juventino resistono opzioni gradite ai Diavoli Rossi, da Douglas Costa ad Alex Sandro, anche se non si esclude che l’operazione Pogba possa andare in porto sulla base di solo cash. Con l’agente Mino Raiola i contatti sono continui. Tuttavia al momento il coronavirus ha bloccato tutto.

Ultime Juve: le altre offerte per Pogba

Anche il Real Madrid lavora con gli scambi. Agli inglesi piacciono Lucas Vazquez, il terzino Alvaro Odriozola ed eventualmente James Rodriguez. Stessa soluzione anche da parigi Psg con Angel Di Maria a Julian Draxler.