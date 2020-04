Calciomercato Juventus: Higuain può dire addio in tre modi

Ultime Juve, con Higuain è finita. Come riportato da Tuttosport, a decisione da parte della Juve è stata presa, l’argentino in estate deve andare via per forza di cosa.

Il suo ingaggio è troppo pesante da essere sostenuto per i bianconeri che vogliono portare a Torino un’altra punta di valore.

La Juve sta per convocare i calciatori all’estero e si capirà se Gonzalo Higuain può diventare un caso oppure se la sua confidenza della scorsa settimana di voler restare in Argentina può semplicemente essere interpretata un modo per stare con la mamma senza dimenticare il contratto con la Juventus.

Al momento l’argentino non ha comunicato nulla al club, né l’intenzione di restare o ripartire. Si vedrà all’ultimo.

La punta ha tre soluzioni: tornare in Italia e finire la stagione, non partire e cercare un accordo con il club bianconero oppure impuntarsi per restare arrivando anche alla rescissione unilaterale da parte della Juventus per inadempienza contrattuale.

Juve: si va verso la rescissione

Higuain potrebbe restare in Argentina per la paura per il virus e il desiderio di rimanere accanto alla mamma malata, per questo potrebbe toravre un compromesso con il club bianconero per la rescissione consensuale del contratto. Invece un rifiuto perentorio a tornare, senza margini di accordo, comporterebbe una soluzione estrema con la rescissione unilaterale. Il Pipita perderebbe lo stipendio del prossimo anno e parte di quello attuale (circa 10 milioni netti), la Juventus risparmierebbe sull’ingaggio.