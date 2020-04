Calciomercato Inter, Werner quasi sfumato: Liverpool pronto all’assalto

Calciomercato Inter: Werner lontanissimo

Calcio Mercato Inter Werner | Il mercato di Serie A non si ferma mai, soprattutto per l’Inter, come sempre molto attivo per quanto riguarda gli investimenti. La prossima stagione non è lontanissima, e il club nerazzurro sta incominciando a tirare le somme per quanto riguarda il reparto offensivo. La permanenza di Lautaro appare lontanissima in questo momento, e pertanto Ausilio e Marotta stanno tenendo d’occhio vari profili interessanti.

Tra tutti anche quello di Timo Werner, attaccante del Lipsia, considerato da molti come uno dei giocatori più brillanti di questa generazione. Il tedesco è un vero e proprio talento, e i suoi numeri sono devastanti, tanto da aver stupito la maggior parte delle big europee. Ma se prima il centravanti era considerato come obiettivo principale per il dopo Lautaro, adesso lo scenario sembra cambiato totalmente. Il motivo? Stando a quanto riportato da Sky Sports, sembra infatti che il Liverpool sia intenzionato a pagare la clausola da 60 milioni di euro per assicurarsi Werner. Klopp è un allenatore che il giocatore stima molto, l’Inter è quasi fuori dalla corsa.

Ultime Inter: Giroud e Mertens le prime scelte

Werner è ormai un obiettivo quasi sfumato definitivamente, e l’Inter dovrà pertanto puntare su altri attaccanti. I primi nomi della lista? Olivier Giroud e Dries Mertens, profili non impossibili da raggiungere.