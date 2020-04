Calciomercato Inter, Semedo obiettivo concreto: il Barcellona fissa il prezzo

Calciomercato Inter: Semedo, ecco quanto costa

Calcio Mercato Inter Semedo | L’Inter continua a programmare la prossima stagione e la dirigenza nerazzurra lavora tra mercato in entrata e in uscita. I nerazzurri vorrebbero andare a puntellare diversi reparti, uno su tutti quello dei laterali del centrocampo a 5, magari con profili veloci e pimpanti, in grado di crescere nel tempo e impressionare Conte. Il profilo ideale? Semedo, terzino portoghese in forza al Barcellona, considerato da molti come uno dei migliori prospetti del calcio europeo.

I blaugrana stanno trattando parecchio con l’Inter in queste ultime settimane, specie nell’affare Lautaro, il quale potrebbe veder coinvolto anche qualche contropartita. Semedo sarebbe un profilo gradito, ma la squadra spagnola ha parlato chiaro: è un giocatore importante, e costa ben 45 milioni di euro. Una cifra molto alta, e che spaventa eccome i nerazzurri in vista di qualche eventuale assalto. A riportarlo è Sport.

News Inter: caccia agli esterni, altri due obiettivi

Semedo è un obiettivo difficile da raggiungere, ed altrettanto difficile sarà vedere un Inter pronta a sborsare quasi 50 milioni. I nerazzurri tengono d’occhio altri due giocatori interessanti, entrambi del Chelsea, ed entrambi allenati da Conte in passato: Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Soprattutto sullo spagnolo ex Fiorentina pare ci sia qualche novità molto interessante.