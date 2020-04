Calciomercato Inter, il padre di Lautaro Martinez: “Vuole arrivare ai vertici”

Calciomercato Inter Lautaro Martinez | Il futuro di Lautaro Martinez è più incerto che mai. L’attaccante argentino dell’Inter piace tantissimo a Real Madrid e Barcellona che in estate potrebbero avviare una vera e propria battaglia per sottrarlo all’Inter. Il suo contratto con i nerazzurri prevede una clausola rescissoria del valore di 111 milioni, esercitabile nei primi quindici giorni di luglio.

Calciomercato Inter, il padre di Lautaro Martinez: “Vuole raggiungere i vertici del calcio”

Intanto dall’Argentina arrivano interessanti dichiarazioni del padre di Lautaro, Mario José Martinez, che ai microfoni di Marca ha parlato del futuro del figlio.



“Ha sempre giocato e vissuto con positività. Credo che abbia raggiunto alti livelli nel calcio proprio grazie al suo modo di fare. E farà così per tutta la sua carriera. Fin da bambino aveva chiari i suoi obiettivi, aveva il sogno di arrivare a giocare ai vertici del calcio e passo dopo passo spera di raggiungerli. Sa che tutto si basa sull’impegno, sul rispetto e sull’umiltà”.

News Inter, futuro in bilico per Lautaro

Barcellona e Real Madrid, dunque, si sfideranno per arrivare al Toro ma l’Inter non resta alla finestra e inizia a guardarsi intorno. Nonostante le parole di Javier Zanetti sulla permanenza del numero 10, i nerazzurri cercano e sondano il terreno per nuovi attaccanti. Un nome su tutti è quello di Timo Werner, attaccante del Lipsia che, però, piace a mezza Europa. Soprattutto al Liverpool di Jurgen Klopp, che sarebbe pronto a sborsare più di 60 milioni per arrivare all’attaccante tedesco.