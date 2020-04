Calciomercato Inter: Conte vuole la panchina lunga

Ultime Inter: la differenza tra la Juve e l’Inter la fa la panchina. Ora che Conte ha trovato il suo gruppo di titolari, ai nerazzurri servirebbe allungare l’organico, soprattutto se si andasse in contro all’ipotesi 5 sostituzioni. Per questo motivo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club lavora.

Ultime Inter: le scelte

In attacco l’esperto è di sicuro Dries Mertens. Lo sponsor Lukaku è in azione, l’Inter ci sta provando per metterlo in rosa al posto di Sanchez. Mertens chiede un triennale. Lo stesso a cui punta Giroud, per il quale Conte si era speso in prima persona a gennaio e ora l’Inter attende nuove risposte.

A centrocampo si cambierà parecchio. Addio a Borja Valero, Vecino in bilico, Conte avrà almeno un ritocco. Arthur del Barcellona è nome doc, il preferito nell’ambito del discorso Lautaro. I nerazzurri non hanno dimenticato Vidal, Ma Marotta preme per Tolisso.

Rinfrescate anche le corsie con Emerson Palmieri in cima alle preferenze. E a destra non va mai dimenticato Federico Chiesa, che l’Inter è convinta di poter convincere.

Qualche cambio anche in difesa, in teoria il reparto messo meglio. Godin non ha convinto e per questo si pensa a Vertonghen, in scadenza col Tottenham.