Calciomercato Inter: Giroud arriva sicuro, poi altri tre colpi in programma

Calciomercato Inter: Giroud ad un passo dai nerazzurri

Calcio Mercato Inter Giroud | La Serie A è attualmente ferma, ma intanto a continuare a grandi passi è il mercato, sempre molto attivo in Italia, e sicuramente il fulcro importante in queste giornate senza calcio. L’Inter soprattutto si sta dimostrando una delle squadre più attive, e Antonio Conte vuole sicuramente alzare ulteriormente l’asticella della propria rosa.

Servirà una punta, magari con esperienza e in grado di far rifiatare Lukaku e Lautaro (sempre che rimanga), e in questi ultimi mesi il profilo ideale è sempre stato uno solo: Olivier Giroud. Il centravanti francese è l’identikit ideale, e salvo clamorose sorprese, arriverà e sarà pronto per vestire la casacca nerazzurra. Il Campione del Mondo è ad un passo dall’Inter.

News Inter: colpi in ogni reparto

Giroud è vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter, ma il mercato del club meneghino continuerà a suon di colpi anche per tutti gli altri reparti. A centrocampo si continua a pensare a Vidal, vero e proprio sogno, mentre non sono da escludere i nomi di Arthur del Barcellona e Tolisso del Bayern Monaco. Sulle fasce occhi puntati ai soliti Chiesa e Palmieri, mentre in difesa tiene botta l’idea Vertonghen, ad oggi conteso con il Napoli.

fonte La Gazzetta dello Sport