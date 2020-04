Calciomercato Inter: Chelsea in pressing su Mertens, Giroud ha rinnovato

Alla fine il Chelsea potrebbe beffare l’Inter su due fronti: accanto ad una nuova offerta per Mertens, c’è anche la possibilità che alla fine Giroud resta a Londra.

Calcio mercato Inter, Giroud resta al Chelsea

Da Sky Sport Uk arriva la notizia che cambia i piani di Marotta: Olivier Giroud ha esercitato l’opzione nel suo contratto che gli consente di prolungare per un altro anno a Stamford Bridge. La scadenza attuale è fissata a giugno 2021. In attesa di ulteriori sviluppi che chiariscano il cambio di strategia del giocatore (possibile che abbia pesato anche lo scoppio dell’emergenza coronavirus), i progetti dell’Inter cambiano inevitabilmente.

Adesso infatti per aver il bomber francese servirà pagare un indennizzo al club inglese, cosa che non sarebbe avvenuta qualora l’attaccante non avesse firmato il rinnovo. La dirigenza meneghina aveva formulato un’offerta per biennale con opzione per il terzo. Adesso tutti gli occhi sono puntati su Mertens, ma anche qui il Chelsea è pronto a deludere ancora i nerazzurri.

Ultime mercato Inter, arriva una nuova offerta per Mertens da parte del Chelsea

Fonti inglesi riportanto come ci siano stati dei contatti diretti tra Frank Lampard e il giocatore, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto col Napoli. Il belga infatti non vede di buon grado il fatto che la questione multe non si sia ancora risolta.

Per quanto riguarda l’Inter, non bisogna però sottovalutare un ultimo scenario: qualora Mertens andasse davvero a Londra, è possibile che in ogni caso Abramovich lasci partire Giroud dietro il pagamento di un corrispettivo minimo.