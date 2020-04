Bologna in lutto: morto l’ex presidente Gazzoni Frascara

Notizie Bologna, Gazzoni Frascara si è spento ad 84 anni

Bologna è in lutto, l’ex presidente Giuseppe Gazzoni Frascara si è spento all’età di 84.

Storico numero uno del Bologna calcio aveva scritto la storia recente del club. Aveva avuto poco, prima dello scoppio della pandemia coronavirus, una broncopolmonite che lo aveva costretto a 25 giorni di ricovero in ospedale, ma era guarito e stava bene. Oggi però è arrivata la tragica notizia, non è ancora chiara la causa del decesso.

Bologna, la storia di Gazzoni Frascara

Era stato presidente del Bologna dal 1993 al 2001 e dal 2014 era presidente onorario del club emiliano.

Sotto la sua guida il club rossoblu tornò in Serie A per restarci e con grandi risultati. Fu il protagonista di grandi colpi come l’acquisto di stelle del calibro di Roberto Baggio e Beppe Signori. Fu anche lo storico rivale della Juventus nei processi di Calciopoli in cui aveva continuato a lottare in ogni sede giudiziaria dopo la retrocessione del 2005. Il ricordo più bello resta legato all’Europa. Durante la sua gestione, infatti, club vinse un trofeo europeo: l’Intertoto 1998 per poi entusiasmare nella stagione successiva in Coppa Uefa. Quell’annata terminò con una cavalcata incredibile che portò il Bologna fino alla semifinale. Tutta la società in lutto.