La bozza del lavoro del Ministero dei Trasporti per la fase 2, comprende le misure da rispettare nelle stazioni e negli aerei

Trasporti, le misure delle stazioni

Il coronavirus ha bloccato per un periodo ogni attività, ma ora è il momento di ripartire in modo graduale per non vanificare gli sforzi compiuti. Il Ministero dei Trasporti, infatti, sta lavorando per pianificare al meglio la fase 2 e pochi minuti fa è stata pubblicata la bozza con le possibili misure. Andiamo a scoprire le dettaglio le regole da seguire nelle stazioni e negli aerei e le novità riguardanti i biglietti.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, la principale novità riguarda la creazione di un percorso a senso unico per i mezzi pubblici in entrata e in uscita dalla stazioni. Per proteggere i passeggeri, invece, si pensa alla sostituzione dei biglietti cartacei con quelli elettronici e all’introduzione dei dispenser con gel igienizzanti, come avviene nei negozi. Un’ulteriore misure riguarda l’introduzione di cartelli e annunci che spieghino ai viaggiatori il comportamento da seguire. Si va verso l’introduzione dell’utilizzo delle mascherine e dei guanti degli addetti ai lavori e dei viaggiatori. Come negli luoghi di lavoro, inoltre, si profila la sanificazione frequente dei vagoni.

Anche in questo caso i passeggeri e gli addetti ai lavori dovranno utilizzare mascherine e guanti. Prima o dopo la partenza, invece, saranno sottoposti alla misurazione della temperatura con il termoscanner.

Biglietti, ecco le novità

Il Ministero, inoltre, valuta l’ipotesi di inserire una “leva tariffaria“, ovvero l’applicazione di diverse tariffe dei biglietti a seconda dell’orario e quella di eliminare il controllo e la vendita a bordo su treni e bus.