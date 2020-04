Serie A, le 10 condizioni che la Lega ha imposto per ripartire

Tweet on Twitter

Al termine dell’incontro di ieri pomeriggio è emersa con chiarezza quale sia la posizione della Lega che riunisce gli interessi dei club italiani.

Le 10 richieste dei club di Serie A

Una riunione che ha significato un nulla di fatto, almeno per il momento. Dal Governo, rappresentato dal ministro Spadafora, non sono arrivate le rassicurazioni che ci si aspettava: servirà ancora attendere. Intanto, sono emerse con chiarezza le richieste dei club nostrani, che la Gazzetta dello Sport questa mattina riassume in 10 punti.

Essere coinvolti nei protocolli. I club chiedono di essere tenuti al corrente del dibattito a proposito di questi e soprattutto che questi tengano conto delle esigenze delle società quando possibile. Allungare i contratti in scadenza. La FIFA ha già affermato che i contratti in essere saranno prorogati automaticamente oltre il 30 giugno, ma i club italiani vogliono un documento di naturale federale che chiarisca tutto nel dettaglio. Cosa fare in caso di nuovi positivi? Qui i dubbi sono molti. Tutta una squadra tornerà in quarantena in caso di nuovi casi? E sarà trattato come un qualsiasi infortunio? Indicazioni sulla sicurezza nei viaggi. Si giocherà tutti una zona? Le società vogliono più garanzie sulle misure di sicurezza per quanto riguarda i viaggi. Cosa succederà in caso di nuovo lockdown? Mettiamo caso il paese venga fermato di nuovo nella libertà di spostamenti, o soltanto parte di esso. Le squadre di Serie A sarebbero un’eccezione? Modificare le norme nella presentazione dei bilanci. Garanzie su eventuali stipendi pagati in ritardo. Rilevanza in FIGC degli accordi sui tagli degli stipendi. Quali effetti giuridici avrebbe un nuovo stop? Ridefinire il calciomercato.

