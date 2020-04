Tweet on Twitter

Serie A: la stagione finirà il 2 agosto [UFFICIALE]

Serie A: la stagione non finirà a giugno ma il 2 agosto. La stagione calcistica 2019/20 sarà prorogata fino al 2 agosto: è questa la decisione della FIGC.

Come anticipato da Ansa, la decisione è stata presa dal presidente Gabriele Gravina, con questa decisione l’annata calcistica non finirà il 30 giugno ma ai primi di agosto.

In questo modo le squadre avrranno tempo per disputare le partite che mancano, con la speranza che nel frattempo l’emergenza Coronavirus si risolva; ora resterà da chiarire la questione riguardante i contratti dei calciatori in scadenza il 30 giugno. La proroga dei termini della stagione potrebbe portare anche all’estensione degli accordi.

FIGC, parla Gravina

Intanto il presidente Gravina ha parlato della novità:

“Il mondo del calcio sta lavorando incessantemente e in maniera responsabile per trovare soluzioni concrete e sostenibili alla crisi generata dal Covid-19.

Il nostro modo merita rispetto e non deve essere strumentalmente utilizzato per polemiche destituite di qualunque fondamento. Ringrazio il Ministro Spadafora per l’attenzione riservata nella riunione di ieri, abbiamo avuti modo di capire il nostro approccio.

Vogliamo tornare a giocare in sicurezza perché ce lo dice il buon senso e perché ce lo chiedono gli organismi internazionali a cui il calcio italiano è collegato. Confermando quanto affermato durante l’incontro invieremo presto al CONI il programma.

Siamo soddisfatti del costante confronto che stiamo avendo col Ministro per lo Sport, ma anche con quelli della Salute e dell’Economia e delle Finanze, ai quali abbiamo chiarito quali sono le nostre problematiche”.