Tweet on Twitter

Share on Facebook

Oroscopo di domani 24 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 24 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. E’ una giornata in cui potrai trarre vantaggio: ti senti molto energico, ai single consiglio di utilizzare questo tempo libero per fare nuove conoscenze via internet.

Toro. Hai bisogno di tornare a sentirti vivo e tutto questo passa attraverso i sentimenti e la relazione che sogni di avere. Comincia a gettare delle basi importanti, nonostante il momento difficile che può vivere una relazione sbocciata ora: quando potrete incontrarvi nuovamente sarà bellissimo.

Gemelli. Arriveranno per te nuove opportunità, per quel che riguarda i sentimenti, continuerai a percorrerli fino ad agosto. Io ti consiglio di continuare ad andare dritto verso la persona che ti fa stare meglio.

Cancro. Metti da parte il passato e comincia a voltare veramente pagina. So che è complicato, ma ti servirà per vivere un po’ di tranquillità. Tra oggi e domani ti consiglio di continuare a tenere un profilo basso, non servirà metterti sotto pressione.

Leone. Vivi il presente e goditi il momento positivo. Tra non molto però arriveranno delle preoccupanti situazioni economiche, che ti faranno sentire sotto stress. Una buona gestione potrà farti vivere meglio la situazione.

Vergine. Sarà una rinascita da qui in avanti per te. Qualcuno in famiglia ha affrontato un brutto momento, ma le stelle indicano che finalmente se ne può venir fuori. Adesso è il momento di poter pensare anche a quel che riguarda l’amore.

Oroscopo Paolo Fox VIDEO

Oroscopo Paolo Fox 24 aprile 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Hai bisogno di portare via da te tutto lo stress accumulato in questo momento difficile. Le discussioni in famiglia purtroppo non le puoi sbollire altrove, considerando la difficile situazione che ci fa restare a casa. Il consiglio è di esporti con chi ti è vicino, liberandoti un po’ sfogandoti con le stesse persone.

Scorpione. Spesso ti addossi colpe che non hai, oppure sei sempre lì a prenderti responsabilità che non dovresti. Questo ti mette di fronte a sfide difficili. Ora che ci sei, non rimandarle.

Sagittario. Hai dalla tua parte Marte e Mercurio ed è per questo che arriveranno delle ottime occasioni di lavoro, che ti consiglio di cogliere al volo.

Capricorno. Stai portando avanti i tuoi progetti, che frutteranno tanto a partire dall’estate. Ti consiglio di continuare su questa strada, perché ti servirà molto farti trovare pronto.

Acquario. La situazione attuale ti mette in pesante difficoltà su quelle che sono le tue finanze personali. Inoltre, ancor prima di questa emergenza, vivevi una situazione interna che ti metteva giù il morale.

Pesci. Ti consiglio di fare molta attenzione alle parole che utilizzi, all’interno delle discussioni che hai con il tuo partner. Il motivo è molto semplice: questa situazione di stress totale potrebbe complicare le cose.