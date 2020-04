Notizie Udinese, Marino: “Sono preoccupato, siamo a rischio tracollo”

Ultime Udinese | Pierpaolo Marino, ds dell’Udinese, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio24 per parlare della ripresa del campionato:

Notizie Udinese, le parole di Marino

“La paura mia da dirigente è che ci stiamo preoccupando di questa stagione, ma dovremmo preoccuparci anche della prossima.

Credo che sia impossibile tornare in campo a pieno regime, lì davvero potremmo arrivare al crac di alcune società di calcio. Per quanto ingenti, i danni di un mancato finale di questo campionato saranno riparabili nel tempo. La Lega è compatta, confermo, sono tutti quelli che hanno deciso. Anche l’Udinese chiede rispetto delle tutele del personale, assolutamente noi vorremmo tornare in campo il prima possibile ma non c’è sicurezza.