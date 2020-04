Notizie Parma, il ds Faggiano: “Tagli scelta voluta da tutti”

Ultime Parma | Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa attraverso l’account Instagram ParmaLive.com:

Tagli? “E’ stata fatta per un senso di dovere verso la nazione, verso tutti anche dei tifosi del Parma ma non solo, del calcio in generale. E’ stata una scelta ponderata, voluta da tutti le componenti della nostra società e ne siamo molto fieri”.

Ritorno in campo a giugno? “Non mi esprimo, negli ultimi tempi non si è capito nulla. Tante parole, tutti cercano di fare qualcosa, però dare una data oggi io lo ritengo molto azzardato. Regna ancora un clima di incertezza in tutti i settori, quindi parlare di ritorno in campo non è semplice. Noi aspettiamo, cerchiamo di andare avanti senza chiacchierare”.