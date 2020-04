Notizie Napoli, Petagna: “Napoli grande occasione, sono pronto”

Ultime Napoli | Andrea Petagna, attaccante della SPAL in prestito dal Napoli, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a S ky Sport:

Le parole di Petagna

Donazioni?

“Siamo partiti con questa iniziativa e voglio ringraziare chi mi ha dato una mano a far partire questa campagna. In questo momento abbiamo messo a disposizione la terapia intensiva, aiutando diversi ospedali in Italia”.

Napoli?

“Cercherò di prepararmi al meglio. È l’occasione più importante della mia vita, ci arrivo in un bagaglio importante di gol e penso sia frutto di un percorso partito da lontano nei tempi dell’Atalanta. Ho fatto tante esperienze anche in Serie B che mi hanno permesso di arrivare bene a questo tipo di avventura. È un’opportunità unica per me, un’occasione importante e penso di essere pronto. Non vedo l’ora di scendere in campo e conoscere Gattuso. Voglio giocare insieme a calciatori forti come Mertens, Insigne e gli altri. Sono due giocatori fantastici, li ammiro tanto e sono i miei opposti come caratteristiche. Il giocatore più forte che ho visto è di sicuro Ilicic, mentre i difensori più tosti da affrontare sono Chiellini e Koulibaly. Poi mi piacciono molto Vlahovic e Barrow. Ho sempre ammirato Ibrahimovic, Vieri, Benzema, Higuain che per me è fortissimo.