Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizie Fiorentina, Vlahovic: “Spero di restare a Firenze”

Dusan Vlahovic, centrocampista della Fiorentina che ha sconfitto il coronavirus, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

Le parole di Vlahovic

«Ora mi sento molto bene, per fortuna sono guarito dal Coronavirus e ora è tutto ok. Non mi sono mai spaventato perché ero a casa e rilassato, la febbre mi è passata dopo un giorno.

Quest’anno è stato magnifico, giocare contro Ibrahimovic è stato il coronamento di un sogno. Lo seguo fin da quando sono bambino, il suo carattere mi ha colpito fin da subito. Per me lui è una fonte di ispirazione. Mi fa piacere parli bene di me.

Giochiamo al fantacalcio anche noi, ma il mio socio fisioterapista mi ha venduto a genaio. Da quel momento ho fatto 4 gol, non mi è andata malissimo. Ricordo con grande piacere la gara contro l’Inter perché il gol al 90′ al Franchi non lo scorderò mai».

Ultime Fiorentina, le parole sul futuro



L’attaccante ha poi parlato anche di mercato e del futuro allontanando le voci su un possibile passaggio alla Roma:

Chiesa? «Mi trovo benissimo con lui, prima di tutto come persona. E’ uno molto umile e ci da una mano. Lui ci aiuta tanto in campo, è fortissimo e spero di giocare ancora tanto con lui».