News Lazio, Proto riflette: “Finito il campionato, mi ritiro”

News Lazio, Proto annuncia il ritiro: “Mi ritirerò se dovessero sospendere definitivamente il campionato”

News Lazio – Proto | E’ un momento di riflessioni, quelle che vivono quotidianamente tutti i cittadini italiani e non solo. Non riguarda solo noi, ma anche i protagonisti dello sport che più amiamo, il calcio, stanno cominciando a prendere in considerazione l’idea per il proprio futuro. Tra questi, c’è l’estremo difensore della Lazio, Silvio Proto. Il portiere si augura che ben presto si possa tornare a giocare a calcio, risolvendo così il problema legato al Coronavirus. Un’epidemia che ha messo in ginocchio non solo la nostra Italia, ma l’interno panorama Europeo. E’ stato intervistato, il portiere, ai microfoni di Sudinfo.be, e il numero della Lazio, ha rivelato un interessante scenario che riguarda la sua carriera: potrebbe dire addio se arrivasse la decisione definitiva di conclusione definitiva del campionato. Arriva l’annuncio dunque, su un vero e proprio ritiro, se il calcio non dovesse ripartire quest’anno.