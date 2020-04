News Inter, Materazzi confessa: “Picchiai Cirillo: il calcio è pure questo”

News Inter: Materazzi confessa un aneddoto in diretta su quella lite con Cirillo

News Inter – Materazzi | E’ un giorno in cui i campioni del calcio mondiale, ma anche gli ex campioni, si riuniscono tra le dirette Instagram per raccontare alcuni aneddoti vissuti nel corso della lunga carriera calcistica. Motivo per cui, specialmente i campioni del Mondo del 2006, sono tra i più seguiti dai tifosi che vanno a ripercorrere le incredibili partite giocate dagli stessi giocatori. Tra i mille episodi positivi, c’è sicuramente uno meno piacevole e riguarda l’ex difensore della Nazionale, Marco Materazzi.

Il calciatore che firmò la rete del pareggio in finale contro la Francia ha raccontato un aneddoto, assieme al suo amico Bobo Vieri, che riguarda una scaramuccia vissuta in campo – e non solo – con Bruno Cirillo, difensore che vestiva la maglia del Siena in quel periodo. Si sfidavano, infatti, Inter e Siena in quell’annata e, lo stesso difensore senese, andò a denunciare l’accaduto alla stampa dopo la rissa negli spogliatoi, che vedeva protagonista proprio Materazzi.

“Sì mister, l’ho fatto davvero”. Materazzi a Zaccheroni dopo la rissa con Cirillo

Una celebre rissa, che fece il giro delle TV, con le polemiche che non mancarono. A Materazzi venne indotta una squalifica lunghissima, di ben due mesi, per una rissa causata al margine della sfida tra Inter e Siena.

Una vera e propria aggressione a Bruno Cirillo da parte dell’ex nerazzurro che, in diretta Instagram e con Bobo Vieri, ha parlato così: “Successe un casino, Zaccheroni mi guardò: ‘No Marco, non mi dire che è successo veramente’. E invece gli risposi ‘Sì, è successo’. Queste sono cose che capitano, restano lì e finiscono lì. Il calcio è bello anche per questo motivo”. La risata non manca, in questo momento raccontato con molta leggerezza, da parte di Bobo Vieri che poi ribadisce ai tifosi che chiedono in diretta: “Sì ragazzi, ve lo dico io: lo ha gonfiato”.