Monza Galliani UEFA | Il calcio europeo è a forte rischio: l’economia dei club, in questo periodo di fermo assoluto, ha subìto danni abbastanza gravi. Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato di questo argomento ai microfoni di Telelombardia, lanciando un allarme molto importante: i top club europei rischiano la bancarotta.

Monza, Galliani: “Top club europei rischiano la bancarotta”

Il “braccio destro” di Silvio Berlusconi ha parlato dei rischi economici che stanno correndo le squadre dei vari campionati europei.

“La situazione è potenzialmente drammatica. I club si stanno indebitando e non ci sono ricavi economici dalle tv. Non è solo l’ultima rata dei diritti tv a mancare, mancano i ricavi da stadio, i 400 milioni che la Uefa deve ancora distribuire per le coppe europee. I top club europei rischiano la bancarotta, le riduzioni degli ingaggi non possono bastare. Un esempio è riscontrabile nel Barcellona. Il Camp Nou frutta 50 milioni di euro, è come un museo. Anzi, è il secondo museo più visitato di Spagna”.

Galliani: “Vogliamo salire in B sul campo”

Adriano Galliani, poi, è passato a considerare le promozioni dalle serie minori. Il Monza è ad un passo dalla Serie B ma l’amministratore delegato spinge per una vittoria sul campo e non a tavolino.

“Ci sono costi altissimi. Le società di Serie B e la Serie C non hanno assolutamente le risorse per ricominciare il campionato fino a quando la situazione non si normalizzerà. Anche organizzare le trasferte è alquanto impossibile. Ci sono costi troppo esosi. Ma noi non vogliamo la vittoria a tavolino. I campionati vanno terminati, e lo dico contro i nostri interessi. In C non abbiamo fretta: non abbiamo tanti giocatori in Nazionale e non abbiamo le coppe europee da gestire”.