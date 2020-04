Mercato Juventus, Havertz più lontano: offerta monstre dello United

Mercato Juventus: Havertz verso lo United?

Calcio Mercato Juventus Havertz | Il mercato europeo si infiamma sempre di più in questa fase di stagione, e soprattutto tra le big ci sono tanti movimenti in programma. In estate ci saranno tante sorprese, ed in particolare tanti colpi in canna da parte della Juventus. I bianconeri stanno lavorando parecchio, e in questi ultimi mesi sono spuntati fuori tanti nomi importanti. La strategia di puntare sui giovani ha sempre ripagato, e il club bianconero continuerà a lavorare su questo: tantissimi i talenti osservati, su tutti il solito Kai Havertz.

Abbiamo spesso parlato del talento tedesco in altre occasioni, ma stavolta a suscitare parecchio interesse è una notizia proveniente dal portale spagnolo Todofichajes: il Manchester United sarebbe infatti pronto ad offrire ben 80 milioni di euro per il tedesco. Una cifra enorme, e che spaventa eccome la Juventus.

News Juventus: Havertz conteso da tre big

Il futuro di Havertz è ora più che mai incerto, e ad oggi è davvero difficile prevedere la fine di questa telenovela. Il giocatore potrebbe accettare la proposta dello United, ma per il momento la pista più calda resta quella del Bayern Monaco. I bavaresi avrebbero diversi pre accordi, basteranno anche contro l’avanzata della Juventus?