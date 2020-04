Mercato Juventus, Camavinga nel mirino: parte la trattativa

Mercato Juventus: Camavinga, sfida a Real e PSG

Mercato Juventus Camavinga | Un momento davvero surreale per il calcio, ma che fortunatamente non frena il mercato, che anzi continua ad andare avanti spedito per la sua strada. In queste ultime settimane ci sono state tantissime voci circolate soprattutto per quanto riguarda le big di Serie, in particolare sulla Juventus. Il club bianconero si sta attivando parecchio, e Paratici avrebbe già messo nel mirino tantissimi profili interessanti.

Il modus operandi della Vecchia Signora è ormai ben chiaro da tempo: puntare sui giovani prospetti, e magari sperare in una loro esplosione a breve termine. Sul taccuino del ds bianconero c’è anche il nome di Camavinga, giovanissimo centrocampista del Rennes, giudicato da molti come uno dei giocatori più interessanti del panorama calcistico europeo. La trattativa è in procinto di partire, ma la Juventus dovrà fare moltissima attenzione ad altre due pretendenti: Real Madrid e PSG, attualmente in pole. A riportare la notizia AS.

Juventus-Camavinga: anche il Milan alla finestra

La Juventus ci proverà seriamente per Camavinga, ma occhio anche ad un’altra pretendente italiana: il Milan. I rossoneri ci stanno pensando da un po di tempo, e adesso potrebbero ritornare alla carica in vista dell’estate. Quanto costa il gioiellino? Circa 50 milioni di euro.