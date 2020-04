Genoa, Perin: “Ho pensato di ritirarmi, ora voglio conquistare l’Europeo”

Genoa Perin ritiro | Mattia Perin a gennaio è tornato al Genoa dopo due stagioni alla Juventus. Il portiere nativo di Latina dopo pochissime presenze in bianconero e una serie di infortuni e operazioni è tornato a vestire la maglia rossoblù da titolare indiscusso. Durante una diretta Instagram con Luca Toni, ha raccontato i motivi del ritorno e si è lasciato andare a confessioni importanti.

Genoa, Perin: “Ho pensato di ritirarmi dopo le operazioni”

Una carriera sfortunata per Mattia Perin che ha dovuto fare i conti con molti infortuni. Le operazioni chirurgiche hanno messo a dura prova la fisicità del portiere del Genoa che ha addirittura pensato al ritiro.

“Ero fermo da nove mesi mi hanno chiesto di venire a dare una mano. Ho accettato perché penso di essere apprezzato. Oggi lottiamoper il quartultimo posto ed è solo perché lo spogliatoio ha carattere: a gennaio ci davano tutti per spacciati”.

Nazionale? “E’ il mio obiettivo. Sto lavorando per l’Europeo dell’anno prossimo. Se non credessi più di andare in Nazionale smetterei di giocare. Anzi, in verità ci ho pensato sul serio: dopo aver subito quattro operazioni ho pensato al ritiro ma ho ancora il fuoco dentro”.

Perin: “Alla Juve campioni incredibili”

Infortuni? “Burdisso mi avvisava, avrei dovuto gestire meglio ogni particolare. Io pensavo di farlo, in realtà. Poi gli infortuni mi hanno fatto capire che dovevo fare meglio. Anche quando ero alla Juve: arrivavo un’ora prima degli allenamenti ma Bonucci, Chiellini, Khedira e Pjanic erano già lì in palestra. Sono dei campioni incredibili“.

Ripresa? “Non sono così sicuro che si torni a giocare. La salute viene prima di tutto e questo percorso è sbagliato sin dall’inizio. In questo momento parlare di calcio mi sembra addirittura poco onesto”.