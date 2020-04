Coronavirus, la denuncia dell’OMS: “La gente muore nelle case di cura”

Coronavirus, l’OMS: “Morte metà delle persone ricoverate nelle case di cura”

Coronavirus – OMS | E’ arrivata la stoccata dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in merito alla situazione che si vive all’interno delle case di cura. Sì, perché secondo la stessa organizzazione, attraverso le parole di Hans Kluge, avrebbe accusato in conferenza stampa di una poca organizzazione all’interno delle case di cura di ogni Paese europeo, che metterebbe a rischio dunque la salute dei pazienti. All’interno delle stesse strutture, è morta la metà dei pazienti ricoverati. Questo è il duro attacco del direttore regionale dell’OMS Europa, Hans Kluge. Il Coronavirus avrebbe colpito le strutture per anziani. “Una tragedia inimmaginabile”, come ribadisce lo stesso uomo nel corso della conferenza stampa.

La denuncia dell’OMS: nelle case di cura si muore di Coronavirus

Il quotidiano La Repubblica riporta le drammatiche parole rivelate dal direttore dell’OMS Europa, Hans Kluge. Ecco, di seguito, uno stralcio della conferenza: “La situazione che riguarda le case di cura e quel che concerne le loro strutture, è seriamente preoccupante. I diversi Paesi europei confermano che ci sono metà delle persone, ricoverate nelle case di cura, che sono morte di Coronavirus. Questa tragedia ci addolora molto”. La situazione ovviamente riguarda anche il nostro Paese. In Italia sono diverse le case di riposo per i nostri anziani, e l’allarme che lancia l’OMS potrebbe riguardare anche il nostro Paese.