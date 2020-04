Coronavirus, Conte: “Troviamo il modo di rifinanziare i paesi colpiti”

Ultime Coronavirus | Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus dopo il Consiglio Europeo

«Si è appena concluso il Consiglio Europeo. Tutti i 27 Paesi hanno accettato di dare un mano. In che modo? Attraverso uno strumento per reagire a questa crisi, il RecoveryFund che andrà a finanziare tutti i paesi colpiti, tra cui l’Italia. È passato il principio che questo è ormai diventato uno strumento molto urgente e necessario, l’Italia era in prima fila nel chiederlo. La nostra iniziativa è stata importante, uno strumento del genere sembrava impensabile ed invece ora è realtà. Questo èÈ uno strumento che si aggiungerà a quelli già varati che renderà la risposta molto più coordinata e efficace».

Conte, nessuno tensione con l’Olanda?

All’interno del Consiglio d’Europa sembra esserci stata qualche tensione con l’Olanda ma il primo ministro olandese Mark Rutte ha negato tutto: