Coronavirus, Conte ha messo in pericolo Mattarella

Ultime Coronavirus, il documento segreto. Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno messo a rischio la salute di Sergio Mattarella.

Il capo di stato è stato esposto al contagio da coronavirus. È la ricostruzione di Francesco Bonazzi su La Verità riguardo al documento secretato all’interno del ministero della Salute e tenuto nascosto anche al presidente della Repubblica.

Questo dossier è stato commissionato il 22 gennaio e aveva analizzato diversi scenari, compreso il più tragico di tutti, quello secondo cui si sarebbe potuti arrivare ad una cifra di morti altissima compresa tra le 600mila e le 800mila vittime a causa del Covid-19 se l’Italia non avesse chiuso in casa i cittadini, varando il lockdown totale.

L’episodio avvenuto a Bari

Il documento è rimasto segreto perché il governo non voleva che dilagasse il panico più totale. Ma così facendo ha fatto correre un grave rischio a Mattarella. Il 23 febbraio, ovvero un mese dopo il rapporto commissionato dal ministero, è stato consentito a Bari ka visita di Papa Francesco.

Presenti oltre 40’000 persone e anche il capo di Stato, mentre Conte era ovviamente assente. D’altronde il premier era a conoscenza del dossier segreto sul rischio dell’epidemia, ma tutto lascia pensare che Mattarella invece non lo fosse.

Per questo motivo il governo avrebbe messo in pericolo la massima autorità dello Stato pur di non creare scompiglio.