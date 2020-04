Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di giovedì 23 aprile

Arrivano i dati della Protezione Civile, in attesa della conferenza stampa di domani pomeriggio: i numeri continuano a mostrare segnali confortanti.

I numeri della lotta al Covid-19

La situazione in Italia è ancora abbastanza drammatica, ma nel corso di questi ultimi giorni è evidente un miglioramento. Il numero dei contagiati continua a scendere, mentre gli organi alti dello Stato cominciano a programmare l’inizio della famosa Fase 2. Alcune imprese si avviano verso la graduale ripresa, mentre tra i vari presidenti c’è ancora un po di discordanza.

Numeri confortanti: il numero di dimessi e guariti supera quello dei casi di contagio. Il numero totale degli attualmente positivi è di 106.848, mentre i deceduti ben 25.549 (464 in più rispetto a ieri). Aumenta notevolmente il numero dei pazienti guariti/dimessi: 57.576, 3033 in più. Scende fortunatamente quello dei ricoverati in terapia intensiva, ad oggi 2.267. Più di 1,5 milioni di tamponi fatti, per un totale di 189.973 casi nella nostra nazione.

Coronavirus: Lombardia la più colpita, calano i contagi in Piemonte e Veneto

I dati di oggi possono essere interpretati in maniera piuttosto positiva, con i numeri che ci fanno timidamente sorridere, e una speranza che continua a salire. Purtroppo c’è però da segnalare la situazione nella regione Lombardia, ad oggi ancora la più colpita con 1073 nuovi casi. Buona notizia per Piemonte e Veneto, con quasi la metà dei contagiati in meno rispetto alla giornata di ieri.