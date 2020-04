Coronavirus, i 6 punti del piano della task force di Colao per tornare a vivere

Pronto il piano del team richiesto su dal Premier Conte e coordinato da Vittorio Colao: il ritorno alla normalità (o almeno i primi passi) dell’Italia in 6 punti a partire dal mese di maggio.

Il piano salva-Italia

Su Repubblica si chiarisce innanzitutto quali saranno le aziene a riaprire i battenti. Saranno infatti 2,8 milioni le persone che torneranno al lavoro e questo è dovuto alle riaperture delle imprese nei settori minerario, manufatturiero, costruzioni, servizi collegati. Per queste il rischio contagio è ritenuto basso. La commissione Colao ha spinto per la riapertura di alcune aziende anche prima del 4 maggio, ovvero dal 27 aprile, “ma nel rispetto dei protocolli di sicurezza”. Resta da capire che ne sarà di quelle aziende che sono ripartite sfruttando il silenzio-assenso prefettizio.

Il rischio lock-down ci sarà ancora

A seconda del momento, delle valutazioni, sarà possibile istituire zone rosse locali. Si valuterà il rischio epidemiologico, nonché la capacità delle strutture ospedaliere. Anche nella fase 2 insomma, il rischio chiusura ci sarà sempre, molto dipenderà dagli aggiornamenti dei bollettini.

Servono più dispositivi di sicurezza

Soprattutto nelle aziende che riaprono, soprattutto per quanto riguarda la ripresa accelerata del trasporto pubblico: servono più mascherine. Al momento sembra possano esserne prodotte 4 milioni al giorno: la task force di Colao raccomandano ne siano almeno 7. Sempre per quanto riguarda i mezzi pubblici, un altro punto fondamentale riguarda la presenza dei “buttafuori” per verificare il numero massimo e installati dei tornelli.

Le altre riaperture

Resta probabile che i negozi apriranno più avanti nel corso di maggio (l’11 o il 18), e subito dopo toccherà a bar e ristoranti (dal 18 maggio in poi), con un possibile allentamento, in quest’ultimo caso, per consentire ad esempio di vendere prodotti da asporto. Serve più cautela invece per quel che riguarda il turismo, mentre gli sport individuali e all’aperto avranno libertà totale, anche per quel che riguarda le discipline acquatiche. La fase 3, dita incrociando, arriverà entro fine anno: sarà quella della riapertura totale.