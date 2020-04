CONI, Malagò tuona: “Ogni sport ha preso una decisione diversa dal calcio”

CONI – Malagò | E’ il tema toccato da ogni sportivo e tutti gli amanti dello sport, in generale: quando si tornerà a giocare o ad assistere alle manifestazioni di ogni tipo? Ai vertici delle manifestazioni, quali anche il calcio ovviamente, si lavora costantemente e ogni giorno per capire quando e come si tornerà a vedere il calcio in TV e negli stadi. A parlare di ripresa è il presidente del CONI, ai microfoni del TGcom. Giovanni Malagò sottolinea le differenze sulle decisioni prese dal calcio, rispetto a quelle adottate dallo sport, in generale. Quelle che seguono, sono le sue dichiarazioni.

Le parole del presidente del CONI, Giovanni Malagò

Si continua a parlare del tema legato alla ripresa del calcio e della Serie A, con la palla che ormai non rotola sui campi da oltre un mese e mezzo. Ha parlato quest’oggi, ai microfoni di TGcom, il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Al centro delle discussioni, c’è proprio la questione della ripresa dello sport ed è questa la sua posizione: “Non voglio fare alcuna polemica, il mio è un discorso che va affrontato con maggiore conoscenza in materia. Non è possibile generalizzare tutto tra quelli che sono gli sport di squadra e quelli individuali, ma io ho solo evidenziato: sarà una casualità, ma ogni sport ha preso una decisione diversa da quella adottata dal calcio“.