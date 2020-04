Calciomercato Napoli, Osimhen il colpo per l’attacco: pronti 60 milioni

Calciomercato Napoli: 60 milioni per Osimhen

Calcio Mercato Napoli Osimhen | La stagione del Napoli è stata parecchio altalenante, e l’obiettivo per l’estate sarebbe quello di andare a rinforzare un po tutti i reparti, magari dando una rinfrescata soprattutto a quello offensivo. Una punta, oltre Petagna, sarà presa, e nel corso di queste ultime settimane tantissimi nomi sono stati accostati in orbita azzurra. Oltre a Jovic c’è anche un altro giovane che sta suscitando parecchio interesse: Osimhen, potente e veloce centravanti del Lille.

La sua annata in forza ai francesi è stata molto positiva, ed è riuscito in poco tempo a guadagnarsi la stima da parte di numerose big. Il Napoli vorrebbe provare ad anticipare tutti, e per farlo dovrà fare un’offerta parecchio alta: stando a quanto riportato da Eurosport France, pare che gli azzurri siano pronti ad offrire ben 60 milioni di euro per Osimhen. Una cifra altissima, e che farebbe vacillare la società transalpina.

Osimhen al Napoli? Concorrenza italiana

Osimhen è senza dubbio uno dei giocatori più interessanti in circolazione, e un suo arrivo in Italia sarebbe molto significativo in chiave di mercato. Il Napoli ha intenzione di provarci, ma attenzione anche ad altre due big italiane: Inter e Milan, da qualche giorno tornare in agguato.